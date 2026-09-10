Découverte de l’église et exposition photos, Eglise, Danizy

Informations pratiques

Découverte de l’église et exposition photos Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez admirer l’intérieur de l’église de Danizy et découvrir des photographies du passé de notre village

Eglise 7 rue de l’église 02800 Danizy Danizy 02800 Aisne Hauts-de-France 0323563976 https://www.facebook.com/Danizy02800?locale=fr_FR Venez visiter l’église de Danizy et découvrir des photographies de danizy au passé Parking à proximité de l’église

Venez admirer l’intérieur de l’église de Danizy et découvrir des photographies du passé de notre village

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