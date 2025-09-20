Découverte de l’église Néville

Eglise Saint Martin Néville Seine-Maritime

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Découverte de l'église Saint Martin et de son architecture du XIIIème et XVIème siècle, son clocher byzantin, ses nombreuses statues, ses ornements et son orgue parmi les plus anciens de Normandie.

Expositions d'ornements lithurgiques et de photos des églises et des monuments aux morts de la Communauté de communes de la Côte d'Albâtre.

De 14h à 18h.

Eglise Saint Martin Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 99 09 77 neville.npv@gmail.com

