Découverte de l’église Notre-Dame-de-Pitié, monument historique des XVIe et XVIIe siècles Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic

Découverte de l’église Notre-Dame-de-Pitié, monument historique des XVIe et XVIIe siècles Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’église Notre-Dame-de-Pitié, monument historique des XVIe et XVIIe siècles 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-de-Pitié Loire-Atlantique

en dehors des offices religieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découverte de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic, monument historique des XVIe et XVIIe siècles avec des guides bénévoles

Église Notre-Dame-de-Pitié 1 rue de la Duchesse Anne, 44490 LE CROISIC Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.lecroisic.fr

Découverte de l’église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic, monument historique des XVIe et XVIIe siècles.

photo Ville du Croisic