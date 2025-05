Découverte de l’église Notre-Dame d’Hautot-le-Vatois – Hautot-le-Vatois, 27 juin 2025 17:00, Hautot-le-Vatois.

Au cœur d’Hautot-le-Vatois, village cauchois de 348 habitants, découvrez l’église Notre-Dame du Rosaire et sa chapelle seigneuriale. La tour du clocher datant du XIIe siècle est le vestige le plus ancien. Sa chapelle seigneuriale, édifiée en 1635, est un chef d’œuvre du règne de Louis XIII, salué notamment pour ses vitraux. Restaurée entre 2010 et 2012, elle a reçu en 2021 le label Patrimoine Rural de Seine-Maritime, récompensant sa préservation et sa beauté.

English : Découverte de l’église Notre-Dame d’Hautot-le-Vatois

In the heart of Hautot-le-Vatois, a Cauchois village of 348 inhabitants, discover the church of Notre-Dame du Rosaire and its seigniorial chapel. The 12th-century bell tower is the oldest vestige. The seigniorial chapel, built in 1635, is a masterpiece from the reign of Louis XIII, acclaimed in particular for its stained glass windows. Restored between 2010 and 2012, it was awarded the Patrimoine Rural de Seine-Maritime label in 2021, in recognition of its preservation and beauty.

German :

Im Herzen von Hautot-le-Vatois, einem Dorf im Cauchois mit 348 Einwohnern, können Sie die Kirche Notre-Dame du Rosaire und ihre herrschaftliche Kapelle entdecken. Der Turm des Glockenturms aus dem 12. Jahrhundert ist das älteste Überbleibsel. Die 1635 erbaute herrschaftliche Kapelle ist ein Meisterwerk aus der Regierungszeit Ludwigs XIII. und wurde vor allem für ihre Glasfenster gelobt. Sie wurde zwischen 2010 und 2012 restauriert und erhielt 2021 das Label « Patrimoine Rural de Seine-Maritime », das ihre Erhaltung und Schönheit würdigt.

Italiano :

Nel cuore di Hautot-le-Vatois, villaggio caucasico di 348 abitanti, scoprite la chiesa di Notre-Dame du Rosaire e la sua cappella signorile. Il campanile del XII secolo è la sua vestigia più antica. La cappella signorile, costruita nel 1635, è un capolavoro del regno di Luigi XIII, particolarmente apprezzato per le sue vetrate. Restaurata tra il 2010 e il 2012, è stata insignita del marchio del Patrimonio rurale della Senna Marittima nel 2021, in riconoscimento della sua conservazione e bellezza.

Espanol :

En el corazón de Hautot-le-Vatois, pueblo cauchois de 348 habitantes, descubra la iglesia de Notre-Dame du Rosaire y su capilla señorial. El campanario del siglo XII es su vestigio más antiguo. La capilla señorial, construida en 1635, es una obra maestra del reinado de Luis XIII, especialmente aclamada por sus vidrieras. Restaurada entre 2010 y 2012, en 2021 recibió el sello de Patrimonio Rural de Sena Marítimo, en reconocimiento a su conservación y belleza.

