Découverte de l’église Saint-Hilaire Église Saint-Hilaire Saint-Maur-des-Fossés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Reconstruite entre 1929 et 1933 suivant les plans des architectes Danton et Desmoulin, l’église Saint-Hilaire de La Varenne est typique de l’architecture de l’Entre-deux-Guerres, avec le choix par exemple d’une structure en béton avec remplissage de briques, technique largement développée durant la Première Guerre mondiale puis ensuite lors de la Reconstitution des régions dévastées par le conflit. Si le bâtiment est achevé, la décoration intérieure reste dépouillée. L’Abbé Morel demande donc en 1943 à Charles Bouleau la réalisation d’une grande fresque pour décorer le mur du chœur. On retrouve en partie haute la vie céleste avec le Christ en gloire, tandis que la partie basse est consacrée à la Cène. De nombreuses scènes bibliques complètent l’ensemble. Longtemps dissimulée en partie derrière un badigeon, cette fresque a été superbement restaurée en 2019. Mais l’église recèle d’autres trésors comme par exemple les vitraux Art Déco ou le grand orgue.

Église Saint-Hilaire 105 boulevard de la Marne 94210 La Varenne-Saint-Hilaire Saint-Maur-des-Fossés 94210 La Varenne Saint-Hilaire Val-de-Marne Île-de-France

© Aurélien Prévot