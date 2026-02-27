Découverte de l’église Saint-Jacques de Laurède avec Bernard Eglise de Laurède Laurède

Découverte de l’église Saint-Jacques de Laurède avec Bernard

Eglise de Laurède 74 Rue des Arènes Laurède Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Lors de cette visite vous en apprendrez plus sur cette charmante église du XIè siècle, sur son histoire, ses restaurations successives, ainsi que ses éléments remarquables. Bernard, sculpteur et passionné par l’histoire de ce lieu a lui même participé à sa restauration !

Venez découvrir l’église Saint-Jacques de Laurède avec Bernard !

Lors de cette visite vous en apprendrez plus sur cette charmante église du XIè siècle, sur son histoire, ses restaurations successives, ainsi que ses éléments remarquables. Bernard, sculpteur et passionné par l'histoire de ce lieu a lui même participé à sa restauration !

Eglise de Laurède 74 Rue des Arènes Laurède 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

On this tour, you’ll learn more about this charming 11th-century church, its history, successive restorations and remarkable features. Bernard, a sculptor with a passion for the history of this place, was himself involved in its restoration!

