Découverte de l’église Saint-Laurent, hameau du Poil Hameau du Poil Senez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découverte et visite libre de l’église Saint-Laurent.

Visite commentée et historique des travaux de restauration de l’église sur demande.

Organisé par l’association « les Amis du Poil »

Hameau du Poil : Accès Accès en 4×4 ou à pied par une piste en terre de 3km, 10 places de parking maxi.

Réservation obligatoire

Informations : 06 25 08 73 87

lesamisdupoil@orange.fr

Hameau du Poil 04270 Senez Senez 04270 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 08 73 87 »}] [{« link »: « mailto:lesamisdupoil@orange.fr »}]

Les Amis du Poil