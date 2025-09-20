Découverte de l’église Saint-Léon IX et de son orgue Église Saint-Léon IX Nancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint-Léon IX sera ouverte en visite libre.

Des documents de présentation de l’église seront mis à la disposition des visiteurs.

Un accompagnement à l’orgue sera proposé. Une démonstration de l’instrument sera également possible, pour des petits groupes.

Église Saint-Léon IX 24 rue Saint-Léon, 54000 Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est 0673606775 https://saintjeandelacommanderie.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61551151674454 À la suite de la construction de la voie ferrée Nancy-Paris en 1852, un nouveau quartier s’urbanise à l’ouest de la ville. En 1859, l’abbé Eugène Alexis Noël reçoit la mission de fonder une paroisse dédiée à Léon IX, ancien évêque de Toul. Le terrain choisi, dit du château Carré, accueille dès 1860 la construction de l’église, confiée à l’architecte Léon Vautrin.

Les travaux s’échelonnent : première messe en 1862, installation des cloches en 1864, consécration de l’église en 1877. En 1903, le campanile est démonté et remplacé par un kiosque vitré. Les vitraux, endommagés au fil du temps, seront partiellement restaurés ou remplacés. Les tympans des portails sont réalisés entre 1902 et 1927.

Au XXe siècle, l’édifice connaît plusieurs transformations : réaménagement du chœur après Vatican II (1979-1980) et restauration complète de l’extérieur par la ville de Nancy en 1991, avec mise en lumière. À proximité de la gare SNCF de Nancy, parking en face de l’église, accessible aux personnes à mobilité réduite

© Mobilier Vallin et Orgue Saint-Léon