Découverte de l’église Saint-Maurice de Marconne Eglise Marconne Hesdin-la-Forêt

Découverte de l’église Saint-Maurice de Marconne Eglise Marconne Hesdin-la-Forêt dimanche 21 septembre 2025.

Découverte de l’église Saint-Maurice de Marconne Dimanche 21 septembre, 14h00 Eglise Marconne Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Découverte de l’Église Saint-Maurice de Marconne

Rendez-vous devant l’église

Eglise Marconne 59 rue de l’église Marconne 62140 Hesdin-la-Forêt Hesdin-la-Forêt 62140 Marconne Pas-de-Calais Hauts-de-France

Découverte de l’Église Saint-Maurice de Marconne

Thierry Lemaire