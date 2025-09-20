Découverte de l’église Saint-Michel de Boulogne-sur-Mer Eglise Saint-Michel Boulogne-sur-Mer

Découverte de l’église Saint-Michel de Boulogne-sur-Mer 20 et 21 septembre Eglise Saint-Michel Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition sur l’histoire de l’église

Visite libre pour découvrir l’histoire de cette église ouverte en 1868, embellie suite à un incendie à la fin du 19e siècle.

Visite guidée – Samedi de 11 h à 12 h et dimanche de 14 h 30 à 15 h 30

Laissez vous conter l’histoire, les vitraux d’Henri Lhotellier et la statuaire de cette église du quartier des Tintelleries.

Jauge limitée à 15 personnes, à partir de 12 ans. Rendez-vous sur le parvis de l’église. Durée : 30 minutes

Concert et visite – Dimanche, à 15 h 30

Mini-concert de Didier Hennuyer, suivi d’une visite commentée de l’orgue.

Tout public. Gratuit.

Renseignements : 06.73.35.35.41

Eglise Saint-Michel boulevard de clocheville boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025