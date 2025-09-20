Découverte de l’église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques et du nouvel espace culturel Église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques Moret-Loing-et-Orvanne

Découverte de l’église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques et du nouvel espace culturel Église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques Moret-Loing-et-Orvanne samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques et du nouvel espace culturel 20 et 21 septembre Église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite gratuite.

Église Saint-Philippe-et-Saint-Jacques Rue de la Passerelle 77250 Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Veneux-les-Sablons Seine-et-Marne Île-de-France

Visite gratuite.