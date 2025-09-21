Découverte de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre et porte fortifiée Clermont-le-Fort

Découverte de l’église Saint-Pierre Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre et porte fortifiée Haute-Garonne

Visite libre ou commentée.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La porte du XVe siècle est l’un des rares vestiges de l’architecture militaire dans cette région.

L’église Saint-Pierre (XIe-XIXe siècle) conserve des objets provenant de chapelles disparues : cloches, chapiteau, table d’autel, statues, dont la plus vénérée est celle de Notre-Dame des Bois. En 1868, des peintres italiens, les Buccaferrata, ont décoré l’arc triomphal de médaillons en représentant huit villages du voisinage (Venerque, Auragne, Espanès…) tels qu’ils étaient au milieu du XIXe siècle.

Cette visite, proposée par Les Amis de Clermont-le-Fort, est ouverte le samedi 20/09, uniquement pour les groupes, sur demande : 06 07 97 78 78 ou 05 61 73 28 62

Église Saint-Pierre et porte fortifiée Le Fort, 31810 Clermont-le-Fort Clermont-le-Fort 31810 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 28 62 http://www.clermont-le-fort.org

À l’intérieur de la cour pavée se trouve l’église Saint-Pierre (XIe-XIXe siècle), conservant des peintures du XIXe siècle. En effet, en 1868, un peintre italien en décora les plafonds et l’arc triomphal, couverts de scènes bibliques et de médaillons de saints. On peut aussi y observer des médaillons représentant Clermont et les villages voisins tels qu’ils étaient au milieu du XIXème siècle comme Venerque ou Aureville par exemple, et y admirer la copie de la statue de Notre-Dame-des-Bois vénérée dans le village depuis le Moyen-Age. D820 au rond-point de Labarthe-sur-Lèze puis rejoindre la D68E.

© Sicoval