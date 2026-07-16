Découverte de l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Saint-Père-sur-Loire

Informations pratiques

Découverte de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Labellisée Architecture contemporaine remarquable (ACR), l’église Saint-Pierre, élégante et coquette, est la plus jeune des églises du Val de Sully. A moins de 100 ans, ce sanctuaire moderne doté d’un porche qui rappelle les caquetoires de Sologne et rehaussé d’une charpente en bois d’iroko, s’inscrit dans le dernier maillon de la reconstruction.

Église Saint-Pierre, rue de l’église.

Visite libre. Fiche visite à disposition.

Eglise Saint-Pierre Rue de l’Église, 45600 Saint-Père-sur-Loire Saint-Père-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://httpx://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Saint-Père-sur-Loire est une cité ligérienne qui fait revivre son port par des passionnés.

Labellisée Architecture contemporaine remarquable (ACR), l’église Saint-Pierre, élégante et coquette, est la plus jeune des églises du Val de Sully.

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