Découverte de l’église Saint-Sébastien Chapelle Saint-Sébastien dite aussi chapelle des Pénitents Allos

Découverte de l’église Saint-Sébastien 19 – 21 septembre Chapelle Saint-Sébastien dite aussi chapelle des Pénitents Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T18:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Découverte et visite libre de l’église Saint-Sébastien
La chapelle existait déjà à la fin XVIIe siècle car les paroissiens avaient besoin d’une église plus près des habitations l’hiver; elle a été rebâtie suite à un incendie.
Pour plus d’informations :
Office de Tourisme du Val d’Allos – 04260 ALLOS
04 92 83 02 81
Chapelle Saint-Sébastien dite aussi chapelle des Pénitents Grand Rue, 04260 Allos, France Allos 04260 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Edifice endommagé à plusieurs reprises, reconstruit en 1747. Église utilisée comme chapelle des Pénitents au XVIIIe siècle. Voûte refaite après l’incendie de 1833. Décor du choeur réalisé par Fidèle Patritti de 1857 à 1859.
Office de tourisme du Val d’Allos