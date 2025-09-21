Découverte de l’Église Saint Séraphim de Sarov et de son histoire Eglise Saint Séraphim de Sarov Gagny

Découverte de l’Église Saint Séraphim de Sarov et de son histoire Dimanche 21 septembre, 14h00 Eglise Saint Séraphim de Sarov Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:15:00

Découvrez l’histoire de l’implantation des Russes à Gagny depuis la fin de la révolution de 1917 en visitant l’église orthodoxe Saint Séraphim de Sarov. Cette visite vous permettra de découvrir la construction en cours de son clocher en bulbe, élément typique de l’architecture des églises orthodoxes.

Par Myriam Drobot

Eglise Saint Séraphim de Sarov 23 ter avenue Clovis 93220 Gagny Gagny 93220 Les Abbesses Seine-Saint-Denis Île-de-France

© Service de communication – Ville de Gagny