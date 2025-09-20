Découverte de l’église Saint-Vincent de Nattages Eglise Saint-Vincent Parves et Nattages

Découverte de l'église Saint-Vincent de Nattages Eglise Saint-Vincent Parves et Nattages samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’église Saint-Vincent de Nattages

Eglise Saint-Vincent 34 Grande Rue Parves et Nattages Ain

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découverte de cette église ornée de vitraux contemporains réalisés par l’artiste Joël Mône.

paulette.jourdan@orange.fr

English :

Discover this church decorated with contemporary stained glass windows created by artist Joël Mône.

German :

Entdeckung dieser Kirche, die mit zeitgenössischen Glasfenstern des Künstlers Joël Mône geschmückt ist.

Italiano :

Scoprite questa chiesa ornata da vetrate contemporanee dell’artista Joël Mône.

Espanol :

Descubra esta iglesia adornada con vidrieras contemporáneas del artista Joël Mône.

