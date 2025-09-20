Découverte de l’église Saint-Vincent de Nattages Eglise Saint-Vincent Parves et Nattages
Découverte de l’église Saint-Vincent de Nattages Eglise Saint-Vincent Parves et Nattages samedi 20 septembre 2025.
Découverte de l’église Saint-Vincent de Nattages
Eglise Saint-Vincent 34 Grande Rue Parves et Nattages Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Découverte de cette église ornée de vitraux contemporains réalisés par l’artiste Joël Mône.
.
Eglise Saint-Vincent 34 Grande Rue Parves et Nattages 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes paulette.jourdan@orange.fr
English :
Discover this church decorated with contemporary stained glass windows created by artist Joël Mône.
German :
Entdeckung dieser Kirche, die mit zeitgenössischen Glasfenstern des Künstlers Joël Mône geschmückt ist.
Italiano :
Scoprite questa chiesa ornata da vetrate contemporanee dell’artista Joël Mône.
Espanol :
Descubra esta iglesia adornada con vidrieras contemporáneas del artista Joël Mône.
L’événement Découverte de l’église Saint-Vincent de Nattages Parves et Nattages a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier