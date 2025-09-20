Découverte de l’église Sainte-Foy et de l’ancienne forge de Montrozier Parc du château de Montrozier Montrozier

Découverte de l’église Sainte-Foy et de l’ancienne forge de Montrozier 20 et 21 septembre Parc du château de Montrozier Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre – Église Sainte-Foy et ancienne forge de Montrozier

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez exceptionnellement les portes de deux lieux emblématiques de Montrozier :

l’église, témoin de la vie spirituelle du village

l’ancienne forge, mémoire du savoir-faire artisanal

Une découverte libre du patrimoine religieux et rural, entre histoire, architecture et tradition !

Parc du château de Montrozier Le Bourg, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie Le château actuel, initialement construit au XIIIe siècle, est attribuable principalement à la seconde moitié du XVe siècle. C’est une construction défensive volontairement archaïsante avec des mâchicoulis, peu utilisables, dont l’appareil régulier et les fonds en arcades sont très soignés. Le château de Montrozier est un des rares édifices de cette époque encore habité. RN 88 entre Rodez et Sévérac-le-Château.

