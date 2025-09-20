Découverte de l’église Salles-sous-Bois

Découverte de l’église Salles-sous-Bois samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’église

Le village Salles-sous-Bois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:45:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Balade dans le village et causerie sur l’origine de l’église, son évolution et la vie paroissiale au 19ème siècle. Présentation de l’exposition temporaire.

Rdv à la salle des fêtes.

.

Le village Salles-sous-Bois 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 36 72 11

English :

Stroll through the village and talk about the origins of the church, its evolution and parish life in the 19th century. Presentation of the temporary exhibition.

Meet at the village hall.

German :

Spaziergang durch das Dorf und Gespräch über den Ursprung der Kirche, ihre Entwicklung und das Gemeindeleben im 19. Vorstellung der temporären Ausstellung.

Treffpunkt: Festsaal.

Italiano :

Passeggiata nel villaggio e conversazione sulle origini della chiesa, il suo sviluppo e la vita parrocchiale nel XIX secolo. Presentazione della mostra temporanea.

Punto d’incontro presso la sala del villaggio.

Espanol :

Paseo por el pueblo y charla sobre los orígenes de la iglesia, su desarrollo y la vida parroquial en el siglo XIX. Presentación de la exposición temporal.

Punto de encuentro en el ayuntamiento.

L’événement Découverte de l’église Salles-sous-Bois a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes