Découverte de l’Église, voie romaine et circuit des cabordes Montagna-le-Reconduit Montagna-le-Reconduit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Site néolithique, église au clocher comtois, voie romaine, source et rivière du Besançon, ce joli petit village niché au cœur de la reculée, recèle bien des surprises, une histoire fortement liée à la rivière et des habitants amoureux de leur petit coin de paradis !

Son église à chœur ouvert est sous le patronage de Saint Pierre es Liens. Son entrée surmontée d’un clocher porche au dôme comtois typique.

Le clocher comtois « à l’impériale » est né à Florence, au 14esiècle. Il arrive tardivement en Franche-Comté. Il en existerait 124 dans le Jura.

Découvrez aussi des cabordes (abri de vigneron ou de berger) récemment construites vers le lieu-dit croix du Perrou.

Eglise ouverte en visite libre

Voie romaine accessible librement .

Village Montagna-le-Reconduit 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

