Découverte de l’entreprise UNIVEIRA 9 Rue Jules Ver Argenteuil

Découverte de l’entreprise UNIVEIRA 9 Rue Jules Ver Argenteuil jeudi 20 novembre 2025.

Découverte de l’entreprise UNIVEIRA Jeudi 20 novembre, 09h00 9 Rue Jules Ver Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T10:00:00+01:00

9 Rue Jules Ver 9 Rue Jules Vercruysse, 95 Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

découverte d’une entreprise spécialisée dan l’outillage sur mesure pour les industriels à Argenteuil