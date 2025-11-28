Découverte de l’entreprise Vermilion, de l’industrie pétrolière et de son évolution dans le sens de la transition énergétique Collège de Garlin GARLIN

Découverte de l’entreprise Vermilion, de l’industrie pétrolière et de son évolution dans le sens de la transition énergétique Vendredi 28 novembre, 10h30 Collège de Garlin Pyrénées-Atlantiques

Nous venons à la rencontre des collègiens pour leur présenter notre entreprise et son secteur d’activité, ses défis et enjeux dans le cadre de la transition énergétique, et la diversité de ses métiers.

Collège de Garlin 3 place des écoles GARLIN 64330 Pyrénées-Atlantiques

A la découverte d’une industrie locale méconnue et de ses métiers.