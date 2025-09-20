Découverte de l’épopée du Service de l’Énergie opérationnelle Caserne Thiry Nancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez librement dans 80 ans d’histoire du Service de l’Énergie opérationnelle à travers un musée éphémère retraçant son épopée depuis sa création jusqu’à nos jours.

Caserne Thiry 47 Rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est La caserne Thiry, connue d’abord sous le nom de caserne Sainte-Catherine, est située près de la porte Sainte-Catherine à Nancy. Elle fut construite de 1764 à 1769 sur les plans de l’architecte Richard Mique, sur ordre de Louis XV, peu avant le rattachement de la Lorraine à la France.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Lionel Jaumain