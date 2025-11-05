Découverte de l’escrime ! Châteauroux

Découverte de l’escrime !

2 bis Rue d’Aquitaine Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-08

Rendez-vous à la salle d’escrime du Cercle de l’épée !

Vous pourrez vous initier, goûter aux joies de l’escrime, et voir des épéistes et fleurettistes à l’arme électrique. N’hésitez pas à vous inscrire via les coordonnées fournies. .

2 bis Rue d’Aquitaine Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 43 39 cercledelepee@orange.fr

English :

See you in the Cercle de l’épée fencing room!

German :

Wir treffen uns im Fechtsaal des Cercle de l’épée!

Italiano :

Ci vediamo nella sala del Cercle de l’épée!

Espanol :

¡Nos vemos en la sala de esgrima del Cercle de l’épée!

