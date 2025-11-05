Découverte de l’escrime ! Châteauroux
Découverte de l’escrime ! Châteauroux mercredi 5 novembre 2025.
Découverte de l’escrime !
2 bis Rue d’Aquitaine Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi 2025-11-05
fin : 2025-11-05
2025-11-05 2025-11-08
Rendez-vous à la salle d’escrime du Cercle de l’épée !
Vous pourrez vous initier, goûter aux joies de l’escrime, et voir des épéistes et fleurettistes à l’arme électrique. N’hésitez pas à vous inscrire via les coordonnées fournies. .
2 bis Rue d’Aquitaine Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 43 39 cercledelepee@orange.fr
