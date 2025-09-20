Découverte de l’Espace 2créations Espace 2création Pélussin

Découverte de l’Espace 2créations Espace 2création Pélussin samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’Espace 2créations 20 et 21 septembre Espace 2création Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’Espace2Création, lieu dédié à la création artistique et à la création de soi, regroupe les activités de Lydie Sagnard et de Pierre Mathevon.

Ils vous invitent à pousser la porte le week-end des journées du Patrimoine :

– Exposition des créations artistiques de Pierre Mathevon et Lydie Sagnard

– Ateliers artistiques et éducatifs (inscription par téléphone)

– Présentation des activités 2025-2026 de l’atelier Quelque part en soi

Espace 2création 4 place de la Halle, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

