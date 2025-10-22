Découverte de l’espace bien-être du Meix Le Meix Chaumergy
Le Meix 5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
Le temps d’un après-midi, venez découvrir l’espace bien-être du Meix
– Table de massage
– Iyashi Dôme
– Fauteuil relaxant 3D
– Yoga
– Reiki
– Relaxation… .
Le Meix 5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91 lemeixjura@gmail.com
L’événement Découverte de l’espace bien-être du Meix Chaumergy a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme JurAbsolu