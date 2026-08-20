Découverte de l’Espace Cugnot avec le premier véhicule automobile en fonctionnement : le Fardier., Espace Cugnot, Vacon

Informations pratiques

Découverte de l’Espace Cugnot avec le premier véhicule automobile en fonctionnement : le Fardier. 19 et 20 septembre Espace Cugnot Meuse

Limité à 19 personnes. Possibilité de gérer deux groupes de 19.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez une invention majeure du patrimoine scientifique et technique français dans un espace accessible à tous. L’association « Le Fardier de Cugnot » y présente l’histoire et la technique du célèbre fardier, ainsi qu’une réplique en fonctionnement du modèle de 1770 conservé au musée des Arts et Métiers à Paris.

Une tour restaurée de l’ancien château médiéval se visite aussi à proximité. Le premier étage est consacré au sculpteur Gaston Broquet, né à Void en 1880 ; le second, dédié aux expositions temporaires, valorise le travail des charpentiers.

L’association vous accueille pour des explications historiques et techniques en observant le fardier en fonctionnement.

Espace Cugnot rue du château 55190 Void Vacon Vacon 55190 Meuse Grand Est 06 25 48 98 15 https://www.lefardierdecugnot.fr/ https://www.facebook.com/fardierdecugnot La vie de l’inventeur du véhicule automobile et présentation de la réplique fonctionnelle de l’originale exposée à Paris. Gratuit. Accès PMR.

Découvrez une invention majeure du patrimoine scientifique et technique français dans un espace accessible à tous.

©Association Le Fardier de Cugnot