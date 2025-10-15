Découverte de l’espace d’auto-formation en langues Espaces d’autoformation en langues · Centre de Langues · Université Paris-Saclay Gif-sur-Yvette

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T16:30 – 2025-10-15T19:30

Fin : 2025-10-15T16:30 – 2025-10-15T19:30

Venez découvrir l’Espace d’autoformation en langues du Centre de Langues de l’Université Paris-Saclay – grand périmètre avec :

Outils d’auto-apprentissage numériques : Rosetta Stone et Reflex

numériques : Rosetta Stone et Reflex Tandem linguistique : inscription

: inscription Blind test linguistique

linguistique Jeux en langues étrangères

Espaces d'autoformation en langues · Centre de Langues · Université Paris-Saclay 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Comment apprendre les langues de façon autonome ? langues étrangères FLE

Centre de Langues