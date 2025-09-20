Découverte de l’espace mémoire de Brantôme Espace mémoire Brantôme en Périgord

Découverte de l’espace mémoire de Brantôme Espace mémoire Brantôme en Périgord samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir l’Espace Mémoire

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Initiatives Patrimoine à Brantôme en Périgord est ravie de vous inviter à découvrir l’Espace Mémoire.

Venez vous plonger dans l’histoire fascinante de notre ville et de Pierre de Brantôme, et échanger avec les bénévoles passionnés de l’association.

Où ? Espace Mémoire, 1er étage Abbaye, Brantôme en Périgord

️ Quand ? Les 20 et 21 septembre 2025

⏰ Horaires ? De 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Entrée ? Libre

Espace mémoire Boulevard Charlemagne, 24310 Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord 24310 Brantôme Dordogne Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/initiativespatrimoine L’espace mémoire est un lieu créé par des passionnés d’histoire, cette espace raconte: l’histoire de la ville et de l’homme Brantôme. Ce lieu vie et se développe au fil du temps et des recherches des bénévoles qui se réunissent chaque semaine. L’espace mémoire est situé au premier étage de l’abbaye, un accès ascenseur est possible pour les personnes en difficultés

