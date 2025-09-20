Découverte de l’Espace Naturel Sensible L’Espace Naturel Sensible Ports-sur-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découverte du patrimoine communal. Rendez-vous à l’ESCALE

L’Espace Naturel Sensible 10 place Romain-Rideau, 37187 Ports-sur-Vienne Ports-sur-Vienne 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247731456 https://www.ports-37.com L’Espace Naturel Sensible de Port-sur-Vienne est un espace de 35 ha d’une très grande richesse de la biodiversité à la fois végétal, animal et géologique. Il peut-être parcouru à partir des chemins de randonnées de la commune. A cette occasion, le visiteur découvre également l’histoire de l’extraction de la chaux et la catastrophe du 11 août 1880. On y découvre également les vestiges d’un télégraphe et un point de vue exceptionnel sur la rivière La Vienne Accès libre à partir du centre bourg. Renseignement au restaurant l’ESCALE

Municipalité de PORTS-sur-Vienne