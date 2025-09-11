Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec

Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec jeudi 11 septembre 2025.

Découverte de l’estran avec Horizons22

Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 15:30:00

fin : 2025-09-11 17:30:00

Date(s) :

2025-09-11

Le temps d’une marée basse, venez comprendre ce monde particulier qui se découvre deux fois par jour. Au programme présentation des différentes familles d’animaux qui peuplent le site, des algues, des techniques de pêche à pied et du phénomène des marées parmi les plus importants de la planète. Un bon bol d’air iodé ! .

Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Découverte de l’estran avec Horizons22 Ploubazlanec a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol