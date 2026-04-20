Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec
Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec lundi 20 avril 2026.
Ploubazlanec
Découverte de l’estran avec Horizons22
Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 16:00:00
fin : 2026-04-20 18:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Le temps d’une marée basse, venez comprendre ce monde particulier qui se découvre deux fois par jour. Au programme présentation des différentes familles d’animaux qui peuplent le site, des algues, des techniques de pêche à pied et du phénomène des marées parmi les plus importants de la planète. Un bon bol d’air iodé ! .
Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Découverte de l’estran avec Horizons22 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Ploubazlanec (Côtes-d'Armor)
- Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec 20 avril 2026
- Sortie patrimoine avec Horizons22 Plage de Launay Ploubazlanec 21 avril 2026
- Découverte du Kayak de Mer Rue du Roc’h Hir Ploubazlanec 22 avril 2026
- Sortie nature avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec 22 avril 2026
- Sortie patrimoine avec Horizons22 Plage de Launay Ploubazlanec 23 avril 2026