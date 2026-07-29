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AGENDA · Ploubazlanec

Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec

dimanche 16 août 2026 · Rue de Launay · Ploubazlanec

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Rue de Launay
Adresse
Plage de Launay
Ville
22620 Ploubazlanec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Ploubazlanec

Découverte de l’estran avec Horizons22

Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:30:00
fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Le temps d’une marée basse, venez comprendre ce monde particulier qui se découvre deux fois par jour. Au programme présentation des différentes familles d’animaux qui peuplent le site, des algues, des techniques de pêche à pied et du phénomène des marées parmi les plus importants de la planète. Un bon bol d’air iodé !   .

Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Découverte de l’estran avec Horizons22 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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