Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec
mardi 15 septembre 2026 · Rue de Launay · Ploubazlanec
Informations pratiques
Ploubazlanec
Découverte de l’estran avec Horizons22
Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:30:00
fin : 2026-09-15 18:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Le temps d’une marée basse, venez comprendre ce monde particulier qui se découvre deux fois par jour. Au programme : présentation des différentes familles d’animaux qui peuplent le site, des algues, des techniques de pêche à pied et du phénomène des marées parmi les plus importants de la planète. Un bon bol d’air iodé ! .
Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Découverte de l’estran avec Horizons22 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol
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