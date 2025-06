Découverte de l’estran et initiation à la pêche à pied Carnac 14 juillet 2025 09:30

Découverte de l’estran et initiation à la pêche à pied Lieu communiqué à la réservation Carnac Morbihan

Découvrir l’estran tout en le respectant. S’initier à la pêche à pied durable. S’ÉMERVEILLER des PETITS TRÉSORS NATURELS à MARÉE BASSE. Des anecdotes sur les animaux et les algues, la vie sur l’estran.

Apprendre les bons gestes et les bons réflexes pour une pêche durable et respectueuse. Observer, s’émerveiller devant cette biodiversité incroyable. En effet, une multitude d’animaux et d’algues plus ou moins visibles vit sur l’estran. Comprendre comment tous ces êtres vivants, qui existaient bien avant nous, peuvent résister à tous les temps. Ont-ils des pouvoirs magiques pour vivre aussi bien quand la mer est là que lorsqu’elle s’est retirée ? Quels sont leurs secrets? Que mangent-ils? Comment se reproduisent t’ils? Peut-on les déguster? Quelles sont les règles à respecter? Anecdotes rigolotes sur la vie et les mœurs de certains d’entre eux, sur la sexualité d’un plateau de fruits de mer.

Et les algues? Qu’elles soient vivantes ou non, à quoi servent-elles? Est-ce que c’est sale? Peut-on les manger ? Quelles sont leurs vertus ?

Matériel: se munir de chaussures qui tiennent bien aux pieds, pas de tongs. Imperméable et vêtements chaud, si besoin. Saut et épuisette ( facultatif). Casquette, gourde, crème solaires respectueuses de l’Océan.

À partir de 4 ans (savoir marcher sur les rochers glissants).

Places limitées 20 personnes maximum

Inscription obligatoire à l’office de tourisme ou sur billetweb.

Aucun coquillage ne sera ramassé pour la consommation afin de garantir une pêche durable et responsable.

Planning de l’été :

Lundi 14 juillet à 14h30

Jeudi 24 juillet à 10h00

Mercredi 30 à 14h30

Jeudi 7 août à 9h30

Mercredi 13 à 14h

Jeudi 21 août à 9h30

Lundi 25 août à 10h30 .

Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

