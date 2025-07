Découverte de l’estran les petits animaux du bord de mer La Trinité-sur-Mer

Parking du Poulbert, près des sanitaires La Trinité-sur-Mer Morbihan

Début : 2025-07-15 13:30:00

fin : 2025-08-26 16:00:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-07 2025-08-12 2025-08-26

Les petits animaux du bord de mer, quel monde fascinant et fragile. Pour apprendre à les pêcher, il faut connaître leurs mœurs et leurs lieux de vie. Le but étant de préserver ces milieux, on peut prélever, mais juste ce qu’il faut. Venez vous initier à la reconnaissance de ces petits animaux vivant au rythme des marées. Cette sortie n’est pas une initiation à la pêche à pied.

Minimum 8 adultes, maximum 22 personnes.

Réservation par téléphone ou à l’accueil des Offices de Tourisme de la Baie de Quiberon. .

Parking du Poulbert, près des sanitaires La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

