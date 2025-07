Découverte de l’estran Saint-Valery-en-Caux

Découverte de l’estran Saint-Valery-en-Caux mercredi 23 juillet 2025.

Découverte de l’estran

Squale Club Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23 16:30:00

Date(s) :

2025-07-23

Tous les mercredis de 14h à 16h30, les enfants sont les invités par les membres du squale Club à la découverte de l’estran avec une initiation à la pêche et une découverte du monde marin.

Squale Club Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 18 70 69

English : Découverte de l’estran

Every Wednesday from 2 to 4.30pm, Squale Club members invite children to discover the foreshore, with an introduction to fishing and the marine world.

German :

Jeden Mittwoch von 14:00 bis 16:30 Uhr werden die Kinder von den Mitgliedern des Squale Clubs eingeladen, das Vorland mit einer Einführung ins Angeln und einer Entdeckung der Meereswelt zu erkunden.

Italiano :

Ogni mercoledì dalle 14.00 alle 16.30, i membri dello Squale Club invitano i bambini a scoprire la battigia con un’introduzione alla pesca e al mondo marino.

Espanol :

Todos los miércoles de 14:00 a 16:30, los miembros del Squale Club invitan a los niños a descubrir la orilla del mar con una introducción a la pesca y al mundo marino.

