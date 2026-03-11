Découverte de l’étang blanc en barque dans l’univers des pêcheurs et chasseurs Etang Blanc Seignosse

Découverte de l’étang blanc en barque dans l’univers des pêcheurs et chasseurs

Partez en barque sur l’étang blanc en compagnie de Christophe Lesbats, habitant de l’étang et Président de l’association de pêche, qui vous dévoilera tous les secrets de l’étang les animaux et la flore, découvrir la chasse à la tonne, connaître la vie de l’étang et ses habitants. Une sortie exclusive qui ne se fera qu’au printemps !

A partir de 5 ans (savoir nager).

Horaires 15h30 à 17h30.

Tarif Gratuit.

Nombre de places limité 8 personnes.

Lieu Etang blanc Restaurant Les Roseaux

→ Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Etang Blanc 4 route Louis de Bourmont Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

English : Découverte de l’étang blanc en barque dans l’univers des pêcheurs et chasseurs

Christophe Lesbats, inhabitant of the pond and president of the fishing association, will reveal all the secrets of the pond: the animals and the flora, the hunting by the ton, the life of the pond and its inhabitants. From 5 years old.

