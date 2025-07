Découverte de l’étang des Bercettes Neuvilly-en-Argonne

Découverte de l’étang des Bercettes

Neuvilly-en-Argonne Meuse

Accompagné par un guide naturaliste de la maison de la nature de Boult aux Bois, découvrez le site des Bercettes. Classé espace naturel sensible, il abrite une flore variée ainsi qu’une faune discrète mais bien présente. Au cours de cette matinée, vous apprenez à comprendre l’équilibre de ces milieux préservés.

Pantalon et chaussures de marche conseillés.Tout public

Neuvilly-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 3 55 48 89 09 environnement@argonne-meuse.fr

English :

Accompanied by a naturalist guide from the Maison de la Nature in Boult aux Bois, discover the Bercettes site. Classified as a sensitive natural area, it is home to a variety of flora and a discreet but very present fauna. During this morning, you’ll learn how to understand the balance of these preserved environments.

Walking shoes and pants recommended.

German :

Entdecken Sie in Begleitung eines Naturführers des Naturhauses von Boult aux Bois den Standort Les Bercettes. Er ist als sensibler Naturraum eingestuft und beherbergt eine vielfältige Flora sowie eine diskrete, aber durchaus vorhandene Fauna. An diesem Vormittag lernen Sie, das Gleichgewicht dieser geschützten Lebensräume zu verstehen.

Wanderhose und -schuhe werden empfohlen.

Italiano :

Accompagnati da una guida naturalistica della Maison de la Nature di Boult aux Bois, scoprite il sito di Bercettes. Classificato come area naturale sensibile, ospita una varietà di flora e fauna discreta ma molto presente. Durante questa mattinata, imparerete a capire l’equilibrio di questi ambienti preservati.

Si consigliano pantaloni e scarpe da trekking.

Espanol :

Acompañado por un guía naturalista de la Maison de la Nature de Boult aux Bois, descubra el paraje de Bercettes. Clasificado como espacio natural sensible, alberga una variedad de flora y fauna discreta pero muy presente. Durante esta mañana, aprenderá a comprender el equilibrio de estos entornos preservados.

Se recomienda llevar pantalones y calzado de senderismo.

