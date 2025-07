Découverte de l’étang et de Caronte (à pieds) Plage de Ferrières centre-ville Martigues

Mercredi 23 juillet 2025 de 9h à 11h30. Plage de Ferrières centre-ville 11, rue du Colonel Fabien Martigues Bouches-du-Rhône

Animation gratuite afin de découvrir la biodiversité lagunaire. RDV à la plage de Ferrières. Pas de réservation. dans le cadre de l’Atlas populaire de la Biodiversité Communale de Martigues (ABC).

Avec le soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité, venez assister à une animation encadrée par le GIPREB et le secteur espaces naturels et littoral de la ville sur l’étang de Berre et le chenal de Caronte.

Cette animation gratuite vous permettra de découvrir la faune et la flore de ce complexe lagunaire à travers des jeux, une immersion vidéo et un aquascope.

Que vous soyez novice, expert ou curieux, rejoignez-nous afin de partager un moment apprenant sur les richesses naturelles de Martigues. .

Plage de Ferrières centre-ville 11, rue du Colonel Fabien Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 12 78 abcpopulaire@ville-martigues.fr

Free activity to discover the biodiversity of the lagoon. Meeting point at Ferrières beach. No booking required. As part of the Atlas populaire de la Biodiversité Communale de Martigues (ABC).

Kostenlose Animation, um die Biodiversität der Lagune zu entdecken. RDV am Strand von Ferrières. Keine Reservierung erforderlich. im Rahmen des Volksatlas der kommunalen Biodiversität von Martigues (ABC).

Attività gratuita per scoprire la biodiversità della laguna. Punto d’incontro alla spiaggia di Ferrières. Non è necessaria la prenotazione. Nell’ambito dell’Atlas populaire de la Biodiversité Communale de Martigues (ABC).

Actividad gratuita para descubrir la biodiversidad de la laguna. Punto de encuentro en la playa de Ferrières. Sin reserva previa. En el marco del Atlas populaire de la Biodiversité Communale de Martigues (ABC).

