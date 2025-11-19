Découverte de l’exposition et temps d’échange Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy

Découverte de l’exposition et temps d’échange

Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19 15:30:00

Date(s) :

2025-11-19

matali crasset échange avec le public sur son processus de création et ses engagements dans un design à la croisée d’une pratique artistique, anthropologique et sociale.

Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com

English :

matali crasset talks to the public about her creative process and her commitment to design at the crossroads of artistic, anthropological and social practice.

German :

matali crasset tauscht sich mit dem Publikum über ihren Schaffensprozess und ihr Engagement für ein Design aus, das an der Schnittstelle zwischen künstlerischer, anthropologischer und sozialer Praxis angesiedelt ist.

Italiano :

matali crasset parla al pubblico del suo processo creativo e del suo impegno a progettare all’incrocio tra pratica artistica, antropologica e sociale.

Espanol :

matali crasset habla con el público sobre su proceso creativo y su compromiso con el diseño en la encrucijada de la práctica artística, antropológica y social.

L’événement Découverte de l’exposition et temps d’échange Firminy a été mis à jour le 2025-05-16 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès