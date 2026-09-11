Informations pratiques

Découverte de l’exposition « Patrimoine écrit en danger » & présentation de registres anciens exceptionnels et du travail de restauration Dimanche 20 septembre, 09h00 Maison du Patrimoine Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Présentation exceptionnelle de registres anciens et du travail de restauration de 9h00 à 12h00.

Découverte de l’exposition « Patrimoine écrit en danger », consacrée au travail de restauration et de conservation des documents anciens : registres, outils et techniques du restaurateur.

Durée de l’exposition : 18 septembre → 20 novembre 2026

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Renseignements :

0498113685

patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr

Maison du Patrimoine impasse barbacane, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 36 85 [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] Installée au fond de l’Impasse Barbacane, la Maison du Patrimoine fait vivre au temps présent, les traces du passé et l’étendu du patrimoine historique de Roquebrune.

La curiosité nous invite à nous rapprocher de ce sol en verre au centre de la pièce qui protège une authentique glacière du 17ème siècle.

Un musée captivant qui abrite de très beaux trésors : de magnifiques ex-voto du 18e siècle appartenant au Monastère Notre-Dame de Pitié ou encore un jardin médiéval où l’on redécouvre les vertus et les utilisations des plantes anciennes. Possibilité de stationnement à proximité.

Horaires d’ouverture :

Octobre à Juin (hors saison) :

Du lundi au vendredi 9h30- 12h / 13h30- 17h

Fermé samedi et dimanche

Juillet à Septembre (saison) :

Du mardi au samedi : 9h30- 12h30 et 14h- 18h

Fermé lundi et dimanche

Découverte de l’exposition « Patrimoine écrit en danger ».

©Service Archive de Roquebrune-sur-Argens