Découverte de l’exposition Sous la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes lundi 15 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-15 16:00 – 17:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Tout public

Venez découvrir l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver accompagnés d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.Durée : 1h

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2414662293760400061