Découverte de l’exposition Sous la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 29 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-26 19:30 – 20:30
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 4€/2,5€ Tout public
Venez découvrir l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver accompagnés d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2112557643690400017
