DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE « DRÔLES D’ARCHIVES : RENCONTRE AVEC DES SPÉCIMENS D’ORIGINE PRIVÉE » Archives municipales d’Avignon Avignon

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE « DRÔLES D’ARCHIVES : RENCONTRE AVEC DES SPÉCIMENS D’ORIGINE PRIVÉE » Archives municipales d’Avignon Avignon samedi 20 septembre 2025.

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE « DRÔLES D’ARCHIVES : RENCONTRE AVEC DES SPÉCIMENS D’ORIGINE PRIVÉE » 20 et 21 septembre Archives municipales d’Avignon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La nouvelle exposition des Archives d’Avignon vous plongera dans l’univers étonnant des archives d’origine privée. Cahier d’heures d’une femme de ménage, notes d’étudiant, publicités, revue d’occultisme, photographies, dessins, pancartes de manifestation, … Un peu à la façon de « drôles d’oiseaux » ou de « drôles de zèbres », les étonnants spécimens sélectionnés dans les fonds d’archives personnelles, familiales, d’architectes, d’entreprises, ou de photographes cultiveront le décalage tout en nous invitant à poser un regard sur l’intime et à questionner les ressorts du rire.

Visite libre ou ludique (jeu-défi à réaliser en solo, en famille, ou entre amis)

Durée : 15-20 minutes. Tout public dès 7-8 ans

Archives municipales d’Avignon 6 rue saluces 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 86 53 12 http://www.archives.avignon.fr Les Archives municipales sont un service public administratif, culturel et patrimonial. Grenier de la mémoire de la cité, elles s’attachent à faciliter l’accès de tous aux 7 km de documents conservés, pour la recherche scientifique ou pour le plaisir. Elles organisent régulièrement des expositions sur l’histoire de la ville et de ses habitants.

La nouvelle exposition des Archives d’Avignon vous plongera dans l’univers étonnant des archives d’origine privée. Cahier d’heures d’une femme de ménage, notes d’étudiant, publicités, revue dessins, …

Archives municipales d’Avignon, 182Fi1434