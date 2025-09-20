Découverte de l’Habitation Grand-Fonds Habitation Grand Fonds, Le Marin 97290, Martinique Le Marin

Découverte de l’Habitation Grand-Fonds 20 et 21 septembre Habitation Grand Fonds, Le Marin 97290, Martinique Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Des journées sous le signe du patrimoine cannier et sucrier du Marin

Visites guidées gratuites du site et des jardins

Masterclass animées par le Maitre de Chai Xavier Piron

Expositions photo pour découvrir l’histoire de l’Usine du Marin depuis 1866

et bien d’autres surprises !

Pour joindre l’accueil: +596 596 96 80 29

Habitation Grand Fonds, Le Marin 97290, Martinique
+596 596 96 80 29
https://braud-quennesson.com/
Imaginez-vous dans un fauteuil club, mais avec les pieds dans le sable.

Vous êtes en train de déguster le rhum le plus au sud de la Martinique.

Un terroir ensoleillé, le vent de l’océan, du sucre plein nos cannes, qui offre un rhum rond et gourmand, avec un nez dans la séduction, et une bouche franche et droite. Aménagements spécifiques : Emprunter la route morne Sulpice pour se rendre au domaine

©Braud&Quennesson