Découverte de l’herbier et de la bibliothèque Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) Villers-lès-Nancy

Découverte de l’herbier et de la bibliothèque Vendredi 19 septembre, 14h30 Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) Meurthe-et-Moselle

Le jardin botanique ouvre les portes d’espaces peu connus du grand public, où sont conservés des trésors remarquables. L’herbier compte 300 000 planches, constituant un véritable patrimoine scientifique et historique. La bibliothèque, quant à elle, abrite un fonds documentaire original consacré à la botanique.

Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) 100 Rue du Jardin-Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est Avec cinq grandes serres tropicales et un parc de 35 hectares, le jardin botanique du Montet est l'un des plus grands et des plus beaux de France.

C’est le 19 juin 1758 que le premier jardin botanique de Nancy est créé, rue Sainte-Catherine.

Dominant le sud de l’agglomération nancéienne, le domaine des barons du Montet comprenait une demeure transformée en château néogothique à la fin du XIXᵉ siècle.

En 1948, les terres du domaine, alors propriété de l’université, servirent à édifier une ferme expérimentale et plus tard à construire la nouvelle faculté des sciences.

En 1974, le domaine agricole devenu exigu fut mis à disposition de l’université pour y créer un jardin botanique. Parking gratuit à proximité.

