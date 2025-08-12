Découverte de l’histoire de Grand-Quevilly Centre socioculturel François-Mitterrand Le Grand-Quevilly
Découverte de l'histoire de Grand-Quevilly
Centre socioculturel François-Mitterrand 13 Allée des Arcades Le Grand-Quevilly Seine-Maritime
Début : 2025-08-12 14:00:00
fin : 2025-08-19 17:00:00
2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26
L’ALBCS vous propose des rencontres avec Anne Moyon du Groupe d’histoire locale pour découvrir l’histoire de Grand Quevilly.
Rendez-vous de 10h à 12h et 14h à 17h dans la salle Désanglois du centre socioculturel François-Mitterrand. .
