Découverte de l’histoire de Grugé-l’Hôpital autour d’une animation photophore, coloriages et lecture. Bibliothèque de grugé l’hôpital Ombrée d’Anjou

Découverte de l’histoire de Grugé-l’Hôpital autour d’une animation photophore, coloriages et lecture. Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque de grugé l’hôpital Maine-et-Loire

Entrée gratuite et pour tout public

Bibliothèque de grugé l'hôpital Rue de la liberté 49420 Ombrée d'anjou Ombrée d'Anjou 49520 Grugé-l'Hôpital Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.92.48.21 https://ombreedanjou.bibenligne.fr/bibliotheque-de-gruge-l-hopital Venez découvrir l'histoire de Grugé l'hôpital à travers des activités (création de photophore, coloriages…) ainsi que des lectures retrassant le patrimoine de Grugé l'Hôpital. Présence d'un parking à proximité de la bibliothèque (parking de l'école Saint-Joseph)

