Découverte de l’histoire de l’Occitanie Maison de l’Occitanie – Ostal d’Occitània Toulouse

Découverte de l’histoire de l’Occitanie Maison de l’Occitanie – Ostal d’Occitània Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’histoire de l’Occitanie 20 et 21 septembre Maison de l’Occitanie – Ostal d’Occitània Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites du quartier des Carmes. Groupes limités à 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

️ Hôtel de Boysson‑Cheverry – Ostal d’Occitania

Venez découvrir l’histoire de l’Occitanie à l’hôtel de Boysson‑Cheverry (Ostal d’Occitania).

Dimanche 21 : Visites commentées du quartier des Carmes

Plongez dans le riche passé architectural et culturel de ce quartier emblématique de Toulouse. Rendez-vous dans la cour de l’Ostal d’Occitania.

Départs des visites à 11h, 14h, 16h et 18h.

Réservations à cette adresse : comunicacion@convergenciaoccitana.eu

Maison de l’Occitanie – Ostal d’Occitània 11 rue Malcousinat, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 13 31 http://www.ostaldoccitania.net [{« type »: « email », « value »: « comunicacion@convergenciaoccitana.eu »}] [{« link »: « mailto:comunicacion@convergenciaoccitana.eu »}] L’Ostal d’Occitània est composé de deux hôtels classés au titre des Monuments historiques, dans le quartier Esquirol : l’hôtel de Boysson (maison capitulaire de style renaissance) et l’hôtel de Chévérry (son extension au XVIIIe siècle).

Avec la création de l’Ostal d’Occitània, la mairie de Toulouse a doté la ville d’une institution en lien avec son statut historique et culturel de capitale de l’Occitanie. L’Ostal d’Occitània, dont la gestion est confiée par la mairie à la fédération Convergencia Occitana, qui regroupe plus de 70 associations dédiées à l’Occitanie et à sa langue, est la maison des associations occitanistes ; un lieu et un outil de créativité et de rayonnement au service d’une culture occitane vivante, à travers la langue, la musique, le théâtre, l’histoire, l’archéologie, la philosophie, les échanges interculturels. Métro Esquirol ligne A.

️ Hôtel de Boysson‑Cheverry – Ostal d’Occitania

© Convergéncia Occitana / Ministère de la Culture