Découverte de l’histoire de Savigny à travers plusieurs animations Mairie Savigny

Découverte de l’histoire de Savigny à travers plusieurs animations 20 et 21 septembre Mairie Rhône

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’association du patrimoine vous invite à découvrir le village et son histoire à travers plusieurs animations : exposition sur les droits des Seigneurs et des Serfs , exposition d’anciennes cartes postales, visite de l’abbaye.

Exposition : Droits des Seigneurs et des Serfs

Plongez au cœur du Moyen Âge et explorez la complexité des droits féodaux. Une quinzaine de panneaux richement illustrés vous feront découvrir des privilèges souvent en faveur des Seigneurs… et bien moins pour les Serfs. Une occasion de mieux comprendre les rapports sociaux de cette époque fascinante.

️ Exposition : Cartes postales anciennes de Savigny

Voyagez dans le temps à travers une collection de copies de cartes postales du village, datant d’il y a une centaine d’années. Amusez-vous à reconnaître les lieux, les maisons, et comparez le Savigny d’hier à celui d’aujourd’hui

‍♂️ Visite guidée du village

Départ à 10h devant l’église

Partez à la découverte :

• des anciennes demeures de dignitaires,

• des façades en trompe-l’œil d’inspiration baroque,

• du musée lapidaire, qui abrite une centaine de sculptures et d’éléments architecturaux issus de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Martin de Savigny,

• et terminez votre parcours par l’ascension de la tour de l’horloge pour une vue imprenable sur le village et les vestiges de l’abbaye.

Mairie Place du 8 Mai 1945 69210 Savigny

Journées européennes du patrimoine 2025

association du Patrimoine de Savigny